Мошенник представился работником банка и похитил у тоболяка 10 тысяч рублей

Как выяснилось в ходе расследования, потерпевшему позвонил неизвестный, который представился работником банка. Узнав, что тоболяк взял кредит на сумму 98 тысяч рублей, злоумышленник заявил ему, что оформление займа было проведено незаконным методом и пообещал, что мужчине полностью вернут деньги, которые он выплачивал банку за пользование заемными средствами.
Однако для этого, по словам фигуранта, мужчине нужно было сообщить ему отправленные в смс сообщениях пароли, трехзначный код с оборотной стороны карты, а также ее номер. После того, как злоумышленник получил конфиденциальные данные, со счета тоболяка пропали десять тысяч рублей.
По факту данного преступления возбуждено уголовное дело, полиция занимается розыском злоумышленника.