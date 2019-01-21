nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мошенник представился работником банка и похитил у тоболяка 10 тысяч рублей

21 января 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
В полицию города Тобольска обратился 49-летний местный житель, который сообщил правоохранителям, что с его банковской карты похитили десять тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе расследования, потерпевшему позвонил неизвестный, который представился работником банка. Узнав, что тоболяк взял кредит на сумму 98 тысяч рублей, злоумышленник заявил ему, что оформление займа было проведено незаконным методом и пообещал, что мужчине полностью вернут деньги, которые он выплачивал банку за пользование заемными средствами.

Однако для этого, по словам фигуранта, мужчине нужно было сообщить ему отправленные в смс сообщениях пароли, трехзначный код с оборотной стороны карты, а также ее номер. После того, как злоумышленник получил конфиденциальные данные, со счета тоболяка пропали десять тысяч рублей.

По факту данного преступления возбуждено уголовное дело, полиция занимается розыском злоумышленника.

Материалы по теме
Мошенники обманули пенсионерку в Тюмени на 1 000 000 рублей200 000 рублей выманили мошенники у пенсионерки в Тобольске
#Новости#Пластиковые карты#Тюменская область#Мошенничество#Тобольск#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25