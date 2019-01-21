Мошенник представился работником банка и похитил у тоболяка 10 тысяч рублей

Однако для этого, по словам фигуранта, мужчине нужно было сообщить ему отправленные в смс сообщениях пароли, трехзначный код с оборотной стороны карты, а также ее номер. После того, как злоумышленник получил конфиденциальные данные, со счета тоболяка пропали десять тысяч рублей.