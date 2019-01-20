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В Тюмени немецкий профессор расскажет об опыте лечения рака молочной железы

20 января 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени завтра, 21 января, немецкий профессор расскажет о своем опыте лечения рака молочной железы в рамках круглого стола, посвященного вопросам организации специализированной медпомощи пациенткам с данным недугом.
Сюжет
Тюмень

В качестве эксперта мероприятие посетит Шерко Кюммель – профессор, доктор медицины, Председатель Междисциплинарной группы по лечению рака молочной железы Клиники Эссен-Митте. Кроме него, в мероприятии примут участие замгубернаторы Тюменской области, руководители областного здравоохранения, врачи и руководители медицинских учреждений города.

В рамках встречи профессор Кюммель поделится своим опытом в лечении рака молочных желёз, расскажет о современных технологиях биопсии сигнальных лимфатических узлов и проведёт обследование пациенток по методике радионуклидной визуализации сигнальных лимфатических узлов.

Также специалисты планируют обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества между медучреждениями Тюмени и Германии.

Круглый стол состоится в радиологическом центре ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» в 11:00.

#Новости#Тюменская область#Здравоохранение#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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