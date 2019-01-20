В Тюмени немецкий профессор расскажет об опыте лечения рака молочной железы

В качестве эксперта мероприятие посетит Шерко Кюммель – профессор, доктор медицины, Председатель Междисциплинарной группы по лечению рака молочной железы Клиники Эссен-Митте. Кроме него, в мероприятии примут участие замгубернаторы Тюменской области, руководители областного здравоохранения, врачи и руководители медицинских учреждений города.