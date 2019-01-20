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После учебных стрельб остатки боеприпасов солдаты спрятали в болоте

20 января 2019, 08:55
Фото: maxpixel.net
В Камчатском крае солдаты вывезли и захоронили в болоте неизрасходованные боеприпасы. По информации военной прокуратуры, сделано это было для видимости качественной подготовки личного состава во время учений.

Военная прокуратура Петропавловск-Камчатского гарнизона Тихоокеанского флота провела проверку должностных лиц на предмет сохранности оружия и боеприпасов.

Выяснилось, что в одной из воинских частей проводились занятия по стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин.

Для создания видимости качественного проведения занятий заместитель командира воинской части дал указание подчиненным внести в раздаточные ведомости сведений о выдаче завышенного количества боеприпасов, фактически неизрасходованных в ходе обучения. После чего военное имущество отвезли за пределы полигона и выбросили в болото.

Чтобы скрыть этот факт, боеприпасы списали. Прокуратура оценила ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.

В отношении офицера возбуждено уголовное дело по ст. 346 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение военного имущества).

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