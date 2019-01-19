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Зять выгнал тещу из дома угрожая ей ружьем. Она поцарапала ему лицо

19 января 2019, 07:49
Фото: flickr.com
Под Тюменью 36-летний мужчина грозил своей тёще ружьём. Он взялся за оружие, когда не смог выгнать родственницу из дома.

По информации УМВД региона, в дежурную часть одного из отделов полиции позвонила жительница села Луговое. Она заявила, что ей угрожает зять. Инцидент произошел, когда злоумышленник пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Данное обстоятельство вызвало ссору между ним, женой и тёщей. В Разгар конфликта хозяин дома заявил о нежелании видеть 54-летнюю мать жены и сказал ей идти домой. Это разозлило тещу и она накинулись на мужчину поцарапав ему лицо. Далее зять зашел в комнату, взял оружие и попросил родственницу покинуть помещение. Испугавшись за свою жизнь, женщина убежала и сообщила об инциденте в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия полицейские успокоили пьяного хозяина дома. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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#Новости#Бытовая ссора#Оружие#Село Луговое#МВД#Александр Мязин#Происшествия
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