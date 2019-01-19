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В Тюмени задержали участников несанкционированной акции против мусорной реформы

19 января 2019, 17:25
Фото: youtube
На акции против «мусорной реформы» задержан один из активистов Александр Леонтьев. Его доставили в отдел полиции № 4 около 18:00.
Сюжет
Тюмень

Как стало известно "Нашему городу", всего в в акции приняли участие 3 человека. Изначально планировалось, что она пройдет на нескольких центральных улицах города в течение 5 минут.

Акционисты — участники проекта «бессрочный протест», который стартовал после сентябрьских выборов, и сторонники оппозиционера Алексея Навального, системно выступающего против любых правительственных реформ.

Между тем митинг, 20 января против «мусорной реформы» официально отменен. 18 января после собрания рабочей группы по вопросам вывоза мусора в Тюмени решено создать отдельные группы по направлениям: СНТ, ИЖС, МКД и другие.

"Нашему городу" не удалось получить оперативный комментарий от тюменской полиции, будет ли усилен режим работы 20 января на месте отмененного митинга. Судя по предыдущим несогласованным акциям протеста, городские власти усиливают режим охраны и безопасности граждан.

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#Новости#Мусорная реформа#Митинги#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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