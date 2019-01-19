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В Ишиме на 38% сократилась смертность на дорогах и почти в 2 раза пешеходов

19 января 2019, 07:00
Фото: flickr.com
Число погибших в ДТП в Ишиме прошлом году уменьшилась на 38%. Почти в 2 раза сократилось количество погибших пешеходов.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Ишимский», в городе за весь год зарегистрировано 17 ДТП с участием пешеходов, при этом 3 из них погибли. В качестве основных причин аварии – переход дороги в неположенном месте и превышение скорости.

В Ишиме большинство ДТП происходит из-за: несоблюдение очередности проезда перекрестков – 26, превышение скорости – 24, по вине пешеходов – 17, вождение в состоянии алкогольного опьянения – 8.

В ГИБДД прорабатывается комплекс мер по снижению аварийности. В весеннее-летний период больше внимание будет отдано мотоциклистам. На территории Ишима их работает 11 камер видеофиксации. Комплексы следят за соблюдением скоростного режима, что снижает количество ДТП и их тяжесть.

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#Новости#ДТП#Ишим#Жертвы ДТП#Александр Мязин#Общество
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