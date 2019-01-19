У генерального директора «Почты России» нашли квартиру на миллиард рублей

Журналисты The Insider сообщают, что себестоимость 1 квадратного метра в данных квартирах составляет 2 600 000 рублей. Общая стоимость жилплощади больше 100 годовых доходов Подгузова. До работы в «Почте России» — он декларировал 8 900 000 рублей в год. На данный момент сведений о его доходе отсутствуют, однако ряд СМИ утверждает, что зарплата директора «Почты России» примерно 300 000 рублей в месяц. Известно, что банк ВТБ выдал Подгузову кредит на 30 лет.