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У генерального директора «Почты России» нашли квартиру на миллиард рублей

19 января 2019, 05:00
Фото: Пресс-служба Почты России
У главы ФГУП «Почта России» Николая Подгузова журналисты нашли жилплощадь стоимость более 1 млрд рублей. Данная инфлормация содержится в выписке из государственного реестра недвижимости.

Сообщается, что в 2017 году он купил апартаменты в Москве в «особняке Тюдоров». Его квартира общей площадью 386 квадратных метров ЖК Knightsbridge Private Park. На сайте жилого дома называют его элитным районом Лондона в столице России.

Журналисты The Insider сообщают, что себестоимость 1 квадратного метра в данных квартирах составляет 2 600 000 рублей. Общая стоимость жилплощади больше 100 годовых доходов Подгузова. До работы в «Почте России» — он декларировал 8 900 000 рублей в год. На данный момент сведений о его доходе отсутствуют, однако ряд СМИ утверждает, что зарплата директора «Почты России» примерно 300 000 рублей в месяц. Известно, что банк ВТБ выдал Подгузову кредит на 30 лет.

Между тем официальный представитель «Почты России» сообщил, что Николай Подгузов приобрел элитную квартиру в ипотеку.

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