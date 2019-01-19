20 января в Тюмени митинг против повышения тарифов на вывоз мусора не состоится

После официального отзыва заявки на проведение митинга 20 января против повышения тарифов за вывоз мусора, администрация города в лице председателя комитета по межнациональным отношениям Романа Малыгина уведомила инициативную группу тюменцев, что публичная акция отменена.
Ранее заявку на проведение митинга подавали представители коммунистов РКРП-КПСС Александр Черепанов, члены общественной палаты, активисты инициативной группы. 18 января коммунисты отозвали заявку на проведение публичной акции. Позже и другие организаторы сообщили, что митинг не состоится.
18 января после собрания рабочей группы с участием замгубернатора Вахрина и главы города Кухарука по вопросам "мусорной реформы" было решено создать отдельные группы по направлениям: СНТ, ИЖС, МКД, тарифы и схема, опасные отходы, транспортировка. В течение следующей недели тюменцы подготовят решения и предложения, в том числе в правовом поле, которые рассмотрит руководство области.