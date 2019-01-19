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20 января в Тюмени митинг против повышения тарифов на вывоз мусора не состоится

19 января 2019, 07:11
Фото: Администрация города Тюмени
Администрация города сообщила, что 18 января организаторы митинга отозвали заявку на проведение публичной акции. Представители коммунистечских партий, общественной палаты, активные тюменцы предупредили власти города, что не придут на митинг.

После официального отзыва заявки на проведение митинга 20 января против повышения тарифов за вывоз мусора, администрация города в лице председателя комитета по межнациональным отношениям Романа Малыгина уведомила инициативную группу тюменцев, что публичная акция отменена.

Ранее заявку на проведение митинга подавали представители коммунистов РКРП-КПСС Александр Черепанов, члены общественной палаты, активисты инициативной группы. 18 января коммунисты отозвали заявку на проведение публичной акции. Позже и другие организаторы сообщили, что митинг не состоится.

18 января после собрания рабочей группы с участием замгубернатора Вахрина и главы города Кухарука по вопросам "мусорной реформы" было решено создать отдельные группы по направлениям: СНТ, ИЖС, МКД, тарифы и схема, опасные отходы, транспортировка. В течение следующей недели тюменцы подготовят решения и предложения, в том числе в правовом поле, которые рассмотрит руководство области.

#Новости#Митинги протеста#Мусорная реформа#Тюменская область#Администрация города#Тюмень#История Тюмени#Радик Енчу#Политика
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