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Крупнейшая утечка 773 млн email-адресов и 21 млн паролей произошла в интернете

18 января 2019, 11:18
Фото: flickr.com
В интернете обнаружена база данных, которая содержит в себе 773 000 000 email-адресов и 21 000 000 уникальных паролей пользователей со всего мира. Специалисты отмечают, что в файле есть информация о российских пользователях.

Дамп объемом 87 Гб назывался «Коллекция №1» и содержал более 12 000 отдельных файлов. Специалисты по безопасности отмечают, что это самая крупная база данных пользователей выложенная в открытый доступ.

Суммарно общий объем данных насчитывал 2 692 818 238 записей. Предполагается, что «сборник» был скомпилирован из множества других баз. Между тем рад экспертов уже заявили, что помимо «Коллекции №1» существуют и другие сборники баз. Их актуальность в настоящий момент не известна.

Последствиями утечки учетных записей может быть удачный фишинг, кража цифровой личности или денег. Рекомендуется не раскрывать лишние данные о себе на сторонних ресурсах.

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#Новости#Мир#Высокие технологии#Александр Мязин#Происшествия
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