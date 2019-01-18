Крупнейшая утечка 773 млн email-адресов и 21 млн паролей произошла в интернете

Дамп объемом 87 Гб назывался «Коллекция №1» и содержал более 12 000 отдельных файлов. Специалисты по безопасности отмечают, что это самая крупная база данных пользователей выложенная в открытый доступ.
Суммарно общий объем данных насчитывал 2 692 818 238 записей. Предполагается, что «сборник» был скомпилирован из множества других баз. Между тем рад экспертов уже заявили, что помимо «Коллекции №1» существуют и другие сборники баз. Их актуальность в настоящий момент не известна.
Последствиями утечки учетных записей может быть удачный фишинг, кража цифровой личности или денег. Рекомендуется не раскрывать лишние данные о себе на сторонних ресурсах.