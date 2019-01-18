Чубайс поспорил с Грефом о возможностях борьбы с коррупцией в РФ

Отметим, что противоположного мнения придерживается руководитель Сбербанка Герман Греф. Он назвал цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией. Греф отметил, что при внедрении новых технологий основные процессы в экономике станут прозрачнее. Для этого нужно дать рынкам доступ к госинформации и решениям конкретного чиновника. Независимые СМИ и общественные деятели смогут проанализировать работу госструктур и сделать соответствующие заявления при обнаружении сомнительных действий.