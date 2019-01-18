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Чубайс поспорил с Грефом о возможностях борьбы с коррупцией в РФ

18 января 2019, 02:00
Фото: ТАСС
Победить коррупцию в РФ с помощью одной только цифровизации не удастся, заявил Чубайс. По его мнению, внедрение ИТ-технологий для решения проблемы совершенно недостаточно.

Отметим, что противоположного мнения придерживается руководитель Сбербанка Герман Греф. Он назвал цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией. Греф отметил, что при внедрении новых технологий основные процессы в экономике станут прозрачнее. Для этого нужно дать рынкам доступ к госинформации и решениям конкретного чиновника. Независимые СМИ и общественные деятели смогут проанализировать работу госструктур и сделать соответствующие заявления при обнаружении сомнительных действий.

Чубайс согласился с Грефом в вопросе помощи высокихтехнологии, но пояснил, что глубина коррупции в стране гораздо больше «чем то, что можно просто исправить с помощью цифровизации».

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#Новости#Коррупция#Александр Мязин#Политика
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