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Александру Кутергину могут освободить 18 января

18 января 2019, 04:22
Фото: pixabay.com
Заместителю главы тюменского Росгосстраха Александре Кутергиной могут изменить меру пресечения и отпустить на свободу, заявил ее адвокат Денис Гермаш.
Сюжет
Тюмень

Защитник обвиняемой пояснил, что 18 января состоится очередной судебный процесс, на нем будет решаться вопрос о мере пресечения: либо оставить прежнюю, либо изменить ее на иную, например, домашний арест, залог, подписку о невыезде.

Александра Кутергина была помещена в СИЗО летом прошлого года, ее обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, при страховании транспорта она незаконно обогатилась на 7 млн рублей.

В конце прошлого года следствие заявило о необходимо продолжать расследование по делу, однако, Александра Кутергина, находясь на свободе, могла оказать давление на свидетелей и скрыть необходимые для расследования документы, в связи с чем заместителя главы тюменского Росгосстраха рекомендовали оставить под стражей.

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