Александру Кутергину могут освободить 18 января

В конце прошлого года следствие заявило о необходимо продолжать расследование по делу, однако, Александра Кутергина, находясь на свободе, могла оказать давление на свидетелей и скрыть необходимые для расследования документы, в связи с чем заместителя главы тюменского Росгосстраха рекомендовали оставить под стражей.