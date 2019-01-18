Александру Кутергину могут освободить 18 января

Защитник обвиняемой пояснил, что 18 января состоится очередной судебный процесс, на нем будет решаться вопрос о мере пресечения: либо оставить прежнюю, либо изменить ее на иную, например, домашний арест, залог, подписку о невыезде.
Александра Кутергина была помещена в СИЗО летом прошлого года, ее обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, при страховании транспорта она незаконно обогатилась на 7 млн рублей.
В конце прошлого года следствие заявило о необходимо продолжать расследование по делу, однако, Александра Кутергина, находясь на свободе, могла оказать давление на свидетелей и скрыть необходимые для расследования документы, в связи с чем заместителя главы тюменского Росгосстраха рекомендовали оставить под стражей.