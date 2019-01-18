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24 января в Тюмени Рома Жиган раздаст Лещей

18 января 2019, 11:45
В киноцентре «Киномакс» состоится премьера фильма «BEEF: Русский хип-хоп», которую представит тюменцам лично Рома Жиган
Сюжет
Тюмень

Скандально известный рэпер Рома Жиган взялся за старое. В своём Instagram он пообещал «выдать лещей» самым заядлым фанатам андеграундного рэпа 24 января.

Аттракцион невиданной щедрости пройдёт в кинотеатре «Киномакс» на улице Менделеева, 1 (ТРЦ «Кристалл») и будет приурочен к выходу фильма «BEEF: Русский хип-хоп», у которого Жиган является автором и идейным вдохновителем. Именно 24 января в Тюмени пройдёт премьера данного фильма, которую он решил посетить лично. Роман подарит несколько настоящих «Лещей», которые символизируют важную главу развития российской рэп-культуры.

Выбор города не случайный – именно Тюменская команда Продюсерского центра «Бaza» причастна к созданию и завершению картины, которая находилась в производстве целых семь лет и постоянно меняла свою концепцию. Сейчас «BEEF» является целостным и завершённым фильмом, который рассказывает о судьбе самого массового музыкального явления, которое покорило сердца миллиардов людей по всему миру.

В фильме раскрываются истории более 130 известных рэп-исполнителей России, которые проведут зрителя через десятилетия и покажут то, как эта культура зарождалась в грязных региональных подъездах и расскажут, почему сейчас Баста, Оксимирон и многие другие артисты собирают полный «Олимпийский» в Москве.

Фильм без купюр, без лжи и лицемерия. Только история и реальные люди, ставшие легендами и кумирами целых континентов.

Что: презентация от Романа Жигана и специальный показ фильма «BEEF: Русский хип-хоп»

Где: киноцентр «Киномакс». ул. Д. Менделеева 1а ТРЦ «Кристалл» 2 этаж

Когда: 24 января 2019г.

Время: 19.00.

Возрастное ограничение: +16

Билеты на сайте «Киномакс»

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#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Культура
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