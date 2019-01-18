24 января в Тюмени Рома Жиган раздаст Лещей

Скандально известный рэпер Рома Жиган взялся за старое. В своём Instagram он пообещал «выдать лещей» самым заядлым фанатам андеграундного рэпа 24 января.
Аттракцион невиданной щедрости пройдёт в кинотеатре «Киномакс» на улице Менделеева, 1 (ТРЦ «Кристалл») и будет приурочен к выходу фильма «BEEF: Русский хип-хоп», у которого Жиган является автором и идейным вдохновителем. Именно 24 января в Тюмени пройдёт премьера данного фильма, которую он решил посетить лично. Роман подарит несколько настоящих «Лещей», которые символизируют важную главу развития российской рэп-культуры.
Выбор города не случайный – именно Тюменская команда Продюсерского центра «Бaza» причастна к созданию и завершению картины, которая находилась в производстве целых семь лет и постоянно меняла свою концепцию. Сейчас «BEEF» является целостным и завершённым фильмом, который рассказывает о судьбе самого массового музыкального явления, которое покорило сердца миллиардов людей по всему миру.
В фильме раскрываются истории более 130 известных рэп-исполнителей России, которые проведут зрителя через десятилетия и покажут то, как эта культура зарождалась в грязных региональных подъездах и расскажут, почему сейчас Баста, Оксимирон и многие другие артисты собирают полный «Олимпийский» в Москве.
Фильм без купюр, без лжи и лицемерия. Только история и реальные люди, ставшие легендами и кумирами целых континентов.
Что: презентация от Романа Жигана и специальный показ фильма «BEEF: Русский хип-хоп»
Где: киноцентр «Киномакс». ул. Д. Менделеева 1а ТРЦ «Кристалл» 2 этаж
Когда: 24 января 2019г.
Время: 19.00.
Возрастное ограничение: +16