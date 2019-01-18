24 января в Тюмени Рома Жиган раздаст Лещей

Выбор города не случайный – именно Тюменская команда Продюсерского центра «Бaza» причастна к созданию и завершению картины, которая находилась в производстве целых семь лет и постоянно меняла свою концепцию. Сейчас «BEEF» является целостным и завершённым фильмом, который рассказывает о судьбе самого массового музыкального явления, которое покорило сердца миллиардов людей по всему миру.