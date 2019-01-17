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Водитель и кондуктор тюменского автобуса помогли потерявшемуся 11-летнему ребенку

17 января 2019, 12:05
Фото: flickr.com
Водитель и кондуктор общественного транспорта помогли 11-летнему ребенку. Сообщается, что мальчик потерялся в Тюмени сев не на тот автобус.
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Дети

Сообщается, что работники транспорта успокоили, накормили ребенка и довезли до нужной остановки. Информация об инциденте появилась в соцсетях, где тётя мальчика рассказала о случившемся.

Отмечается, что маленький тюменец шел в гости к дяде и поехал из района Ватутино в 1 Заречный микрорайон. Он уснул и проспал остановку у моста Влюбленных. Более того, через некоторое время у него сел телефон и он не смог позвонить близким.

Родители мальчика забили тревогу, когда ребенок не появился в назначенное время у знакомых. Мальчик вернулся в центр и сел на автобус №39. Расстроенного ребенка заметил кондуктор автобуса. После выяснения произошедшего его бесплатно довезли до нужной остановки.

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