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В Тюмени продолжается суд над активисткой Баталовой

17 января 2019, 07:17
Фото: "Наш город"
В Тюмени продолжаются судебные разбирательства по уголовному делу в отношении активистки Юлии Баталовой. Накануне, 16 января, в Ленинском районном суде прошло очередное заседание. Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, а также заслушал текстовый вариант аудиозаписи допроса активистки.
Сюжет
Тюмень

Во время судебного процесса Юлия Баталова ходатайствовала о проведении фото-видеофиксации заседания. Свое прошение она апеллировала к международному законодательству.

Гособвинитель возражала, поскольку, по ее мнению, это может негативно отразиться на свидетелях в суде, несмотря на то, что все свидетели обвинения уже были допрошены Судью смутил факт того, что её лицо может фигурировать в интернете, что небезопасно для неё как для государственного служащего. Активистка Баталова аргументировала, что охрана судей осуществляется государством, а также апеллировала к тому, что международное законодательство априори должно превалировать над частными аргументами.

Суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил аудиозапись.

На заседании просмотрели видеозапись. Согласно обвинительному заключению и зачитанным материалам, выемка видео произошла в кабинете следователя. Видео принёс потерпевший Симонов.

Ранее на суде он не смог объяснить, откуда у него видеозаписи, поскольку доступа к видеокамерам официально он не имеет. Из описания видео следователя Синицина: «видно, как Баталова зашла в отдел и села на лавочку. Более интересующей информации для следствия на видео нет».

В ходе заседания судья распечатала конверт с видео, участники дела его посмотрели. При этом сторона защиты отметила, что конверт не подписан ни следователем, ни понятыми, не указан номер и статья уголовного дела.

Также в ходе судебного заседания судья удовлетворила ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела расшифровки аудиозаписи от 4 мая 2017 года, в ходе которой Баталова допрашивалась как подозреваемая по уголовному делу по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Показания Баталова давала после задержания за одиночный пикет и объявления голодовки у здания Правительства Тюменской области. Свою акцию активистка проводила с целью привлечь внимание к преступным действиям сотрудников пятого отдела полиции в отношении неё.

Адвокат Баталовой зачитал часть расшифровки: оглашено, как начальник отдела полиции №5 4 мая 2017 года сообщал Баталовой о том, что «вы симпатичная», «вы мне нравитесь», «а как же на счёт 50 оттенков серого?», а также упомянуто о том, что дактилоскопия, как он пояснил в суде, это «практически тоже самое, что осмотр у гинеколога».

Юлия Баталова была задержана 22 июля 2018 года, около месяца провела в СИЗО и десять дней там держала голодовку. Затем ее перевели под домашний арест до 14 февраля. На прошлой неделе, 11 января, ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

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