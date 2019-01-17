В Тюмени продолжается суд над активисткой Баталовой

Гособвинитель возражала, поскольку, по ее мнению, это может негативно отразиться на свидетелях в суде, несмотря на то, что все свидетели обвинения уже были допрошены Судью смутил факт того, что её лицо может фигурировать в интернете, что небезопасно для неё как для государственного служащего. Активистка Баталова аргументировала, что охрана судей осуществляется государством, а также апеллировала к тому, что международное законодательство априори должно превалировать над частными аргументами.