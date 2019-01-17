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Тюменец из «Газпромнефть-Снабжение» задолжал алименты ребенку на 270 тыс. рублей

17 января 2019, 08:02
Фото: vk.com/news_fssprus_ru
В Тюмени местному жителю пришлось уплатить долг по алиментам, чтобы продать недвижимость, на которую судебные приставы наложили арест.
Сюжет
Тюмень

Горожанин задолжал бывшей жене 270 тыс. рублей на алименты ребенку. У судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании этой суммы.

Однако, отец-должник, работая в ООО «Газпромнефть-Снабжение», свои обязательства не выполнял.

Пристав уведомил его о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных санкциях. Срок добровольный оплаты прошел, и ведомство наложило арест на транспорт и имущество.

Оказалось, что у должника есть автомобиль «FORD KUGA», помещение и земельный участок, которые он использовал в доле с приятелем для личных нужд. Он хотел продать помещение, поэтому вынужден был заплатить задолженность.

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#Новости#Алименты#Тюменская область#Долги#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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