Тюменец из «Газпромнефть-Снабжение» задолжал алименты ребенку на 270 тыс. рублей

Горожанин задолжал бывшей жене 270 тыс. рублей на алименты ребенку. У судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании этой суммы.
Однако, отец-должник, работая в ООО «Газпромнефть-Снабжение», свои обязательства не выполнял.
Пристав уведомил его о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных санкциях. Срок добровольный оплаты прошел, и ведомство наложило арест на транспорт и имущество.
Оказалось, что у должника есть автомобиль «FORD KUGA», помещение и земельный участок, которые он использовал в доле с приятелем для личных нужд. Он хотел продать помещение, поэтому вынужден был заплатить задолженность.