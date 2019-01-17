ФСБ оштрафовала турецкую авиакомпанию на 5,5 млн рублей из-за полетов в Тюмень

Известно, что авиакомпания совершала перелеты из Турции в Тюмень с июня по сентябрь 2018 года. Атласджет выполнял рейсы в Анталию.
В ходе проверки погранконтроль выяснил, что членами экипажа являлись гражданами Египта и не имели виз для пересечения границы с Российской Федерацией. Общая сумма штрафов составила около 5 500 000 рублей. Тюменский облсуд обязал перевозчика выплатить все штрафы в пользу РФ.
В ноябре 2018 года тюменский суд подтвердил крупный штраф аэропорту «Рощино» в размере 3 800 000 рублей из-за ущемления прав ООО «Сила вкуса» и злоупотребление доминирующим положением при продаже обедов в самолетах.