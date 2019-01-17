ФСБ оштрафовала турецкую авиакомпанию на 5,5 млн рублей из-за полетов в Тюмень

В ходе проверки погранконтроль выяснил, что членами экипажа являлись гражданами Египта и не имели виз для пересечения границы с Российской Федерацией. Общая сумма штрафов составила около 5 500 000 рублей. Тюменский облсуд обязал перевозчика выплатить все штрафы в пользу РФ.