Безработная тюменка пойдет под суд за фиктивную регистрацию 99 мигрантов

По данным следствия, безработная 20-летняя девушка, зная, что иностранные граждане не будут проживать на принадлежащей ей жилплощади, за деньги прописывала у себя выходцев одной из стран ближнего зарубежья.
В общей сложности девушка прописала у себя 99 иностранцев. За свои услуги предприимчивая тюменка брала с них от 300 до тысячи рублей. Полученные денежные средства безработная тратила на личные нужды.
Факт нарушения закона был выявлен сотрудниками отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени в ходе проверки жилого сектора. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
Данная статья Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Так как тюменка уже дважды привлекалась по аналогичной статье, теперь ей грозит максимальное наказание - реальный срок.