Безработная тюменка пойдет под суд за фиктивную регистрацию 99 мигрантов

Данная статья Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Так как тюменка уже дважды привлекалась по аналогичной статье, теперь ей грозит максимальное наказание - реальный срок.