В Тюменской области в январе выросли цены на бензин и дизельное топливо

Как сообщил «Нашему городу» замруководителя Тюменского УФАС Дмитрий Полухин, в процентном соотношении цена на АИ-92 увеличилась на 0,6%; на 92 – на 0,2%, на дизтопливо – 1,9%.
Полухин отметил, опираясь на соглашение между нефтяными компаниями и правительством России, что повышение цен планировалось, но не более чем на 1,7%. В этих пределах и произошло повышение.
«Пока до 1 марта в соответствии с соглашением цены не будут расти. После 1 марта я не могу сказать, как цены будут изменяться», – добавил Дмитрий Полухин.