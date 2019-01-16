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В Тюменской области в январе выросли цены на бензин и дизельное топливо

16 января 2019, 12:18
Фото: pixabay.com
С января 2019 года в Тюменской области выросли цены за литр бензина и дизельного топлива по сравнению с декабрем. Так, средняя цена на АИ-92 составляет 40,55 рублей; на АИ-95 – 44,23 рубля. Стоимость дизтоплива – 46,41 рублей. При этом до 1 марта ожидается очередное повышение.
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Тюмень

Как сообщил «Нашему городу» замруководителя Тюменского УФАС Дмитрий Полухин, в процентном соотношении цена на АИ-92 увеличилась на 0,6%; на 92 – на 0,2%, на дизтопливо – 1,9%.

Полухин отметил, опираясь на соглашение между нефтяными компаниями и правительством России, что повышение цен планировалось, но не более чем на 1,7%. В этих пределах и произошло повышение.

«Пока до 1 марта в соответствии с соглашением цены не будут расти. После 1 марта я не могу сказать, как цены будут изменяться», – добавил Дмитрий Полухин.

#Новости#Бензин#Тюменская область#Цены на бензин#Тюмень#Радик Енчу#Экономика
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