В Тюменской области в январе выросли цены на бензин и дизельное топливо

С января 2019 года в Тюменской области выросли цены за литр бензина и дизельного топлива по сравнению с декабрем. Так, средняя цена на АИ-92 составляет 40,55 рублей; на АИ-95 – 44,23 рубля. Стоимость дизтоплива – 46,41 рублей. При этом до 1 марта ожидается очередное повышение.

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