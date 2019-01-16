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В Тюмени за сутки мошенники обманули 3 тюменцев «попросив денег» в соцсетях

16 января 2019, 12:16
Фото: flickr.com
Тюменцы 15 января сообщили о мошенничестве на 25 000 рублей. По информации МВД города, используется схема по которой родственники потерпевших «просят деньги» в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень

Около 9 000 рублей перевела тюменка к которой обратился её брат через социальные сети. «Он» сбросил реквизиты для перевода, сообщив, что нуждается в деньгах. Через некоторое время она позвонила родственнику и узнала, что он ничего об этом не знает. Пострадавшая написала заявление в полицию.

В этот же день 20-летний тюменец получил сообщение от знакомой с аналогичной просьбой. Неизвестный взломал аккуант в соцсети и от имени девушки сообщил, что вернет деньги самое в ближайшее время. Тюменец совершил перевод 3 000 рублей с помощью мобильного приложения.

Ещё одним пострадавшим от действий злоумышленника стал 27-летний житель Тюмени. Он перевел на счет неизвестного 12 000 рублей. Полиция ведет поиск преступника.

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#Новости#Мошенничество#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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