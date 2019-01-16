В Тюмени за сутки мошенники обманули 3 тюменцев «попросив денег» в соцсетях

Около 9 000 рублей перевела тюменка к которой обратился её брат через социальные сети. «Он» сбросил реквизиты для перевода, сообщив, что нуждается в деньгах. Через некоторое время она позвонила родственнику и узнала, что он ничего об этом не знает. Пострадавшая написала заявление в полицию.