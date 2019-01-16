Тюменские строители перевыполнили план по возведению жилья

Большая часть из этой цифры, а именно 835 тысяч квадратных метров, приходится на строительство многоквартирных домов, еще 457 тысяч квадратных метров - на индивидуальное жилье. В областном центре в прошлом году возвели 814 тысяч квадратных метров, в Тюменском районе - 231 тысячу, в Тобольске - 43 тысячи, в Ишиме - 25 тысяч, в Ялуторовске - 12,5 тысяч квадратных метров жилья.
В текущем году предложений на рынке нового жилья в Тюмени станет еще больше. В 2019 году в областной столице планируют построить один миллион 577 тысяч квадратных метров жилья.
Несмотря на рекорды, цены на новую недвижимость в Тюмени продолжают расти, всего за год они увеличились на 6%.