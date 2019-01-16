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Тюменские строители перевыполнили план по возведению жилья

16 января 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
В Тюменской области в 2018 году планировали возвести 1 млн 250 тысяч квадратных метров жилья, однако строители перевыполнили план. В итоге в регионе в прошлом году было возведено 1 млн 292 тысячи квадратных метров жилья.

Большая часть из этой цифры, а именно 835 тысяч квадратных метров, приходится на строительство многоквартирных домов, еще 457 тысяч квадратных метров - на индивидуальное жилье. В областном центре в прошлом году возвели 814 тысяч квадратных метров, в Тюменском районе - 231 тысячу, в Тобольске - 43 тысячи, в Ишиме - 25 тысяч, в Ялуторовске - 12,5 тысяч квадратных метров жилья.

В текущем году предложений на рынке нового жилья в Тюмени станет еще больше. В 2019 году в областной столице планируют построить один миллион 577 тысяч квадратных метров жилья.

Несмотря на рекорды, цены на новую недвижимость в Тюмени продолжают расти, всего за год они увеличились на 6%.

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#Новости#Строительство#Тюменская область#Недвижимость#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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