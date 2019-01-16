Тюменские строители перевыполнили план по возведению жилья

Большая часть из этой цифры, а именно 835 тысяч квадратных метров, приходится на строительство многоквартирных домов, еще 457 тысяч квадратных метров - на индивидуальное жилье. В областном центре в прошлом году возвели 814 тысяч квадратных метров, в Тюменском районе - 231 тысячу, в Тобольске - 43 тысячи, в Ишиме - 25 тысяч, в Ялуторовске - 12,5 тысяч квадратных метров жилья.