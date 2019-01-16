Шахтинцы поблагодарили спасателей и власти за помощь, оказанную после взрыва

“Услышали хлопок, но, поскольку запаха дыма не было, не догадались, что это может быть, и легли спать. Но вскоре всем сообщили, что произошел взрыв, мы быстро собрались и вышли на улицу. Когда стало светло, увидели, что нет части дома в соседнем подъезде. Спасатели, скорая помощь и пожарные очень быстро отреагировали и прибыли на место”, - рассказала женщина.