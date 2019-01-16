Шахтинцы поблагодарили спасателей и власти за помощь, оказанную после взрыва

В ходе беседы с жительницей первого подъезда злосчастной многоэтажки по улице Хабарова корреспондент издания RostovGazeta выяснил, что люди сначала даже не поняли, что произошел взрыв.
“Услышали хлопок, но, поскольку запаха дыма не было, не догадались, что это может быть, и легли спать. Но вскоре всем сообщили, что произошел взрыв, мы быстро собрались и вышли на улицу. Когда стало светло, увидели, что нет части дома в соседнем подъезде. Спасатели, скорая помощь и пожарные очень быстро отреагировали и прибыли на место”, - рассказала женщина.
Она поблагодарила экстренные службы и власти Ростовской области за оказанную помощь.
Как сообщалось ранее, взрыв в жилой многоэтажке по улице Хабарова в Шахтах произошел рано утром 14 января. Поисково-спасательная операция продолжалась двое суток и завершилась 16 января. Спасатели извлекли из-под обломков квартир на верхних этажах тела пятерых человек.
Панихида по погибшим состоялась в среду во дворе дома, где был взрыв. В ней участвовал губернатор Ростовской области Василий Голубев, который выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии и поблагодарил спасателей за работу.
В дальнейшем специальная комиссия проведет проверку дома и решит, пригоден ли он для дальнейшего проживания.