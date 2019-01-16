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На Крещение 18 и 19 января в Тюмени ожидается снег и до минус 10 градусов

16 января 2019, 10:24
Фото: flickr.com
Синоптики рассказали о погоде на 18 и 19 января в Тюмени. В эти дни в городе ожидается от – 6 до – 10 градусов и снегопад.

18 января в областной столице ожидается пасмурная погода. Днём синоптики прогнозируют – 6 градусов, в ночные часы температура воздуха снизится до – 13. Утром и вечером пройдет небольшой снег, ветер юго-западный со скоростью 5 – 6 метров в секунду.

19 января синоптики прогнозируют переменную облачность. На протяжении всего дня будет идти снег. Прогнозируется до 0,5 мм осадков. Ветер юго-западный со скоростью 4 – 6 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от – 6 до – 8 градусов, ночью столбик термометра опустится до – 10.

Крещенские купания в городе посещают до 5 000 человек, традиционно они пройдут 18 и 19 января. В течение данного времени у купелей будут дежурить бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и МЧС.

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#Новости#Прогноз погоды#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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