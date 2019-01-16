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Мэрия Тюмени закупит автобусы у компании сопредседателя ОНФ на 491 млн рублей

16 января 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
АО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1», которое принадлежит администрации Тюмени, заключило контракт с «Тюменнефтеспецтранс» на поставку автобусов на 491 млн рублей.

Компанию «Тюменнефтеспецтранс» возглавляет сопредседатель тюменского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгений Семеняко. По контракту предприятие должно будет поставить ПАТП № 1 42 городских автобуса, которые должны быть не старше 2018 года выпуска.

Автобусы должны быть оснащены двигателями стандарта евро-5, видеокамерами, доступными для людей с ограниченными возможностями. Все автобусы также должны быть оснащены тремя раздвижными дверьми, USB-зарядками с антивандальной защитой, терминалами оплаты по банковским картам.

Большая часть компании «Тюменнефтеспецтранс» принадлежит Татьяне Семеняко, остальной долей владеет Александр Малахов.

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#Новости#Тюменская область#Администрация города#Автобусы#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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