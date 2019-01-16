Мэрия Тюмени закупит автобусы у компании сопредседателя ОНФ на 491 млн рублей

Компанию «Тюменнефтеспецтранс» возглавляет сопредседатель тюменского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгений Семеняко. По контракту предприятие должно будет поставить ПАТП № 1 42 городских автобуса, которые должны быть не старше 2018 года выпуска.
Автобусы должны быть оснащены двигателями стандарта евро-5, видеокамерами, доступными для людей с ограниченными возможностями. Все автобусы также должны быть оснащены тремя раздвижными дверьми, USB-зарядками с антивандальной защитой, терминалами оплаты по банковским картам.
Большая часть компании «Тюменнефтеспецтранс» принадлежит Татьяне Семеняко, остальной долей владеет Александр Малахов.