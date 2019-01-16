Герман Греф прокомментировал возможность создания перевозчика на базе Utair

На данный момент Utair является четвертым по величине авиапарка частным перевозчиком в РФ. В 2018 году ею было перевезено 7 900 000 пассажиров. Компания использует 50 самолетов Boeing и 15 региональных ATR-72. Эксперты отмечают, что Utair должна по синдицированным кредитам 11 банкам около 38,6 млрд рубей. 30% задолженности приходится на Сбербанк. Отмечается, что Госбанк выдал компании кредит на 17,4 млрд руб. Кредиты выданы в 2015 году.