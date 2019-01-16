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Герман Греф прокомментировал возможность создания перевозчика на базе Utair

16 января 2019, 12:34
Фото: flickr.com
Глава Сбербанка заявил, что на данный момент не планируется создавать региональную авиакомпанию на базе Utair. Об этом он сообщил в кулуарах Гайдаровского форума.

С октября 2018 года Сбербанк и ВТБ разрабатывают проект авиакомпании для развития авиаперевозок. С недавнего времени в СМИ обсуждался вариант использовать для этих целей Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции. Авиакомпания имеет серьёзные долги перед банком.

На данный момент Utair является четвертым по величине авиапарка частным перевозчиком в РФ. В 2018 году ею было перевезено 7 900 000 пассажиров. Компания использует 50 самолетов Boeing и 15 региональных ATR-72. Эксперты отмечают, что Utair должна по синдицированным кредитам 11 банкам около 38,6 млрд рубей. 30% задолженности приходится на Сбербанк. Отмечается, что Госбанк выдал компании кредит на 17,4 млрд руб. Кредиты выданы в 2015 году.

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#Новости#Кредиты#Utair#Александр Мязин#Экономика
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