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Двух пенсионерок в Ярково обманули на 900 000 рублей обещая рост вложений

16 января 2019, 11:45
Фото: flickr.com
Две пенсионерки села Ярково написали заявление в полицию о мошенничестве. По их словам , злоумышленники похитили у них около 900 000 рублей.

Сообщается, что одна из жительниц села решила вложить 200 000 рублей, рассчитывая увеличить в разы данную сумму. С помощью одного интернет-сайта она перевела деньги используя электронный кошелёк. Более того, данные средства были взяты в кредит.

После того, как она убедилась в том, что сумма на её счете увеличивается, она порекомендовала сайт соседке. Пенсионерка вложила около 700 000 рублей, которые она накапливала все это время. Спустя несколько месяцев они обнаружили, что сайт прекратил работу. Пострадавшие обратились в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе МВД региона напоминают, что подобные схемы заработка являются сомнительными и могут привести к полной потере денег.

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#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Александр Мязин#Происшествия
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