Двух пенсионерок в Ярково обманули на 900 000 рублей обещая рост вложений

После того, как она убедилась в том, что сумма на её счете увеличивается, она порекомендовала сайт соседке. Пенсионерка вложила около 700 000 рублей, которые она накапливала все это время. Спустя несколько месяцев они обнаружили, что сайт прекратил работу. Пострадавшие обратились в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.