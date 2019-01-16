Будут ли в России сажать в тюрьму за слежку за коровами?

По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, 14 января на Комиссии Правительства России был рассмотрен законопроект определяющий понятие спецсредств в статье 138.1 УК РФ. Предполагается, что такими устройствами должно считаться оборудование для негласного получения информации без ведома человека. Однако к подобным средствам можно отнести и мобильный телефон с функцией диктофона. Это может способствовать более необоснованным уголовным делам.
На данный момент ТПП РФ подготовила и направила в Государственно-правовое управление Президента РФ поправки к законопроекту. В нём предлагается исключить статью 138.1 УК РФ и одновременно установить уголовную ответственность за умышленное незаконное использование технических средств в противоправных целях.
Сам факт производства, приобретения или сбыта таких технических средств не затрагивает конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, пояснил Сергей Катырин.
Отмечается, что подобной точки зрения придерживается Верховный Суд РФ. ВС РФ утверждает, что приобретение спецустройств для безопасности и сохранности имущества (в том числе слежкой за коровам) не может быть квалифицированно по статье 138.1 УК РФ. Однако мнение Верховного суда РФ – это не нормативный акт.
Предлагаемое же ТПП РФ регулирование продажи спецсредств позволит купировать возникающие законодательные проблемы.