Будут ли в России сажать в тюрьму за слежку за коровами?

По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, 14 января на Комиссии Правительства России был рассмотрен законопроект определяющий понятие спецсредств в статье 138.1 УК РФ. Предполагается, что такими устройствами должно считаться оборудование для негласного получения информации без ведома человека. Однако к подобным средствам можно отнести и мобильный телефон с функцией диктофона. Это может способствовать более необоснованным уголовным делам.