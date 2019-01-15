Ветеран Великой Отечественной войны и обладательница 10 рекордов РФ празднует 97 лет

Отмечается, что она была старшиной медицинской службы, прошла «Курскую дугу», участвовала в боях под Польшей и Чехословакией. На полях сражений она получила около 300 ранений и встретила 9 мая 1945 года в 60-ти км от Берлина.
Я не была героем. Но я горжусь тем, что была солдатом, отметила Мария Колтакова
«Железная бабушка» награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени.
В преклонном возрасте белгородка установила сразу 10 рекордов. В 93 года она спрыгнула с парашютом с высоты 3 000 м. В 95 лет был совершен второй подобный прыжок, посвященный фронтовой подруге. Она ныряла с аквалангом, а летом прошлого года участвовала в международном фестивале инвалидов, где была отмечена её воля к победе.