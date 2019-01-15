Ветеран Великой Отечественной войны и обладательница 10 рекордов РФ празднует 97 лет

В преклонном возрасте белгородка установила сразу 10 рекордов. В 93 года она спрыгнула с парашютом с высоты 3 000 м. В 95 лет был совершен второй подобный прыжок, посвященный фронтовой подруге. Она ныряла с аквалангом, а летом прошлого года участвовала в международном фестивале инвалидов, где была отмечена её воля к победе.