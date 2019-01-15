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Ветеран Великой Отечественной войны и обладательница 10 рекордов РФ празднует 97 лет

15 января 2019, 14:15
Фото: ИА "Бел.Ру"
Обладательнице 10 рекордов России, ветерану ВОВ и известной на всю страну белгородке Марии Колтаковой исполнилось 97 лет.

Отмечается, что она была старшиной медицинской службы, прошла «Курскую дугу», участвовала в боях под Польшей и Чехословакией. На полях сражений она получила около 300 ранений и встретила 9 мая 1945 года в 60-ти км от Берлина.

Я не была героем. Но я горжусь тем, что была солдатом, отметила Мария Колтакова

«Железная бабушка» награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени.

В преклонном возрасте белгородка установила сразу 10 рекордов. В 93 года она спрыгнула с парашютом с высоты 3 000 м. В 95 лет был совершен второй подобный прыжок, посвященный фронтовой подруге. Она ныряла с аквалангом, а летом прошлого года участвовала в международном фестивале инвалидов, где была отмечена её воля к победе.

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#Новости#Ветераны ВОВ#Юбилей#Александр Мязин#Общество
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