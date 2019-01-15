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В Тюмени 15 января загорелся ВАЗ 2114

15 января 2019, 12:12
Фото: youtube
В Тюмени утром 15 января загорелся автомобиль ВАЗ 2114. Тюменцы попытались сбить пламя с помощью снега.
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Тюмень

Инцидент произошел на улице Депутатской. Капот отечественного автомобиля охватило пламенем. К автомобилю подошло несколько человек, один из них с помощью лопаты пытался потушить огонь.

В областном МЧС пояснили, что вызов поступил на пульт диспетчера в 08:54. Через 8 минут на место происшествия прибыли 2 единицы спецтехники и 6 пожарных. Им потребовалось меньше минуты, чтобы ликвидировать возгорание. Причину произошедшего устанавливается дознавателями. Отмечается, что в большинстве подобных случаев виновата электропроводка автомобиля.

Пожар повредил машину изнутри по всей площади. Во время инцидента никто не пострадал.

27 декабря в Викулово загорелись 9 грузовых автомобилей из-за разгерметизации бензобака одной из машин. МЧС Тюменской области были стянуты 16 пожарных машин для ликвидации возгорания.

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#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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