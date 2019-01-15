В Тюмени 15 января загорелся ВАЗ 2114

В областном МЧС пояснили, что вызов поступил на пульт диспетчера в 08:54. Через 8 минут на место происшествия прибыли 2 единицы спецтехники и 6 пожарных. Им потребовалось меньше минуты, чтобы ликвидировать возгорание. Причину произошедшего устанавливается дознавателями. Отмечается, что в большинстве подобных случаев виновата электропроводка автомобиля.