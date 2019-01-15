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В медиарейтинге первых лиц столиц УрФО тюменцы заняли 2 и 8 место

15 января 2019, 10:34
Фото: flickr.com
Медиалогия представила рейтинг первых лиц столиц УрФО. В ТОП-3 вошли Александр Высокинский (Екатеринбург), Руслан Кухарук (Тюмень) и Игорь Володин (Екатеринбург).
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Тюмень

Высокинский заявил, что городу в ближайшее время требуется минимум 60 новых трамваев на замену устаревшим.

Руслан Кухарук поздравил тюменцев с 432-летием областной столицы. В конкурс «Тюменская марка» были внесены изменения, которые позволили принять участие народным экспертам в определении лучших товаров и услуг Тюмени и Тюменской области.

Ещё один тюменец, Евгений Заболотный, занял в рейтинге 8 место. В ноябре 2018 года спикер гордумы объяснил отказ дать слово трём общественникам на одном из заседаний.

Председатель екатеринбургской гордумы Игорь Володин предложил на 30% увеличить компенсации для депутатов с 50 000 до 80 000 рублей. Помимо этого, Игорь Володин стал пятикратным чемпионом мира по жиму штанги лежа.

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