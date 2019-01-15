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Тюменский дрифт. Горожане обсуждают видео управляемого заноса на машине без номеров

15 января 2019, 11:50
Фото: youtube
Горожане обсуждают видео дрифта по ночным заснеженным улицам Тюмени. На ролике водитель производит разворот машины на 360 градусов и дрифтует.
Сюжет
Тюмень

На данный момент видео набрало около 30 000 просмотров и десятки комментариев. Большинство одобрило действия водителя, однако напомнило, что подобные автомобильные трюки не должны навредить другим участникам движения в городе.

Вчера дрифтер возле Ленты на Алебашевской стукнулся в выезжающую машину, прокомментировал другой подобный инцидент один из пользователей тюменского паблика.

Стоит отметить, что водитель все действия выполнял ночью, когда на дорогах практически не было автомобилей. Пользователи соцсетей отметили, что машина была без номеров. После прошедшего снегопада дороги в областной столице стали достаточно скользкими, чем и решили воспользоваться неизвестные.

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