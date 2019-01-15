Тюменский дрифт. Горожане обсуждают видео управляемого заноса на машине без номеров

Стоит отметить, что водитель все действия выполнял ночью, когда на дорогах практически не было автомобилей. Пользователи соцсетей отметили, что машина была без номеров. После прошедшего снегопада дороги в областной столице стали достаточно скользкими, чем и решили воспользоваться неизвестные.