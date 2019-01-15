Тюменский дрифт. Горожане обсуждают видео управляемого заноса на машине без номеров

На данный момент видео набрало около 30 000 просмотров и десятки комментариев. Большинство одобрило действия водителя, однако напомнило, что подобные автомобильные трюки не должны навредить другим участникам движения в городе.
Вчера дрифтер возле Ленты на Алебашевской стукнулся в выезжающую машину, прокомментировал другой подобный инцидент один из пользователей тюменского паблика.
Стоит отметить, что водитель все действия выполнял ночью, когда на дорогах практически не было автомобилей. Пользователи соцсетей отметили, что машина была без номеров. После прошедшего снегопада дороги в областной столице стали достаточно скользкими, чем и решили воспользоваться неизвестные.