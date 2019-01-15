Мэр Екатеринбурга потратил 1 086 000 рублей на командировку в Париж

Осенью 2018 года Петрова раскритиковала расходы на командировку Евгения Куйвашева. В частности отмечалось, что около 500 000 рублей было потрачено на транспорт и 300 000 на сувенирную продукцию. По её мнению данные расходы нуждаются в проверке.