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Мэр Екатеринбурга потратил 1 086 000 рублей на командировку в Париж

15 января 2019, 02:00
Фото: flickr.com
Сайт «Новые известия» опубликовал скан сметы расходов главы Екатеринбурга на оплату командировки в Париж. Стоит отметить, что данный визит был в 2018 году, когда он был вице-губернатором области.

Документ опубликован со ссылкой на Facebook Екатерины Петровой из «Трансперенси Интернешнл – Россия». В нём утверждается, что в январе 2018 года нынешний мэр Екатеринбурга летал в Париж для продвижения заявки на право проведения «Экспо-2025».

Отмечается, что перелет туда и обратно стоил 300 000 рублей, проживание 2 ночи в гостинице – 150 000, транспортное обеспечение – 200 000. Итого общая сумма расходов составила 1 086 000 рублей.

Осенью 2018 года Петрова раскритиковала расходы на командировку Евгения Куйвашева. В частности отмечалось, что около 500 000 рублей было потрачено на транспорт и 300 000 на сувенирную продукцию. По её мнению данные расходы нуждаются в проверке.

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