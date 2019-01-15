Мэр Екатеринбурга потратил 1 086 000 рублей на командировку в Париж

Документ опубликован со ссылкой на Facebook Екатерины Петровой из «Трансперенси Интернешнл – Россия». В нём утверждается, что в январе 2018 года нынешний мэр Екатеринбурга летал в Париж для продвижения заявки на право проведения «Экспо-2025».
Отмечается, что перелет туда и обратно стоил 300 000 рублей, проживание 2 ночи в гостинице – 150 000, транспортное обеспечение – 200 000. Итого общая сумма расходов составила 1 086 000 рублей.
Осенью 2018 года Петрова раскритиковала расходы на командировку Евгения Куйвашева. В частности отмечалось, что около 500 000 рублей было потрачено на транспорт и 300 000 на сувенирную продукцию. По её мнению данные расходы нуждаются в проверке.