Девять из десяти тюменских «надземников» не приспособлены для маломобильных граждан

По результатам поездки, направленно письмо в областную прокуратуру. Тюменские активисты просят Владимира Владимирова обязать ответственные структуры исправить ненадлежащее состояние надземных переходов, защитить права маломобильных граждан, гарантированные Конституцией РФ.
Надземный пешеходный переход на пересечении улиц Мельникайте и Гнаровской оказался не пригоден для инвалида II группы Андрея Романова. Кнопка вызова помощи не работала. Выяснилось, она просто замерзла, так как подъемное устройство (БК 320) не предназначено для эксплуатации ниже 20 градусов. На «надземнике» также не было информации для слабовидящих, а номер телефона, указанный в "Правилах пользования", не является бесплатным.
Целый ряд нарушений был выявлен и у "надземника" вблизи остановки «Яр» на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск. Прилегающая территория к подъемнику не очищена от снега. Кнопки вызова не функционировали.
При нажатии кнопки вызова диспетчера, ответ трудно услышать из-за шума проезжающих машин. Здесь также нет информации для слабовидящих, тот же платный номер.
У ряда надземных пешеходных переходов по Тобольскому тракту в Тюменском районе нет подъемных устройств. Механические приспособления для подъема наверх для инвалидов отсутствуют у остановки общественного транспорта «Завод» Сибнефтемаш», у Ембаево, «Тураево», у остановки общественного транспорта «Велижаны» и Каскары.
Отсутствует и информация для слабовидящих граждан на языке азбуки Брайля.
Аналогичная ситуация сложилась и в другом, теперь уже московском направлении. Там сдан в эксплуатацию только один «надземник», но и он в полной мере не готов для маломобильных пешеходов. В настоящее время "Уралуправтодором" смонтировано восемь «пешеходников» вдоль Московского тракта, оборудованных подъемными устройствами. Семь из них в эксплуатацию еще не введены. И, учитывая прошлые ошибки, наземные переходы рядом с ними пока не закрыли.
Единственный "готовый" к эксплуатации надземный переход у остановки «Дербыши» проверку не прошел. Тюменский «ревизорро» Андрей Романов только с посторонней помощью смог попасть в лифт и подняться на второй этаж. Около кабины лифта - неубранный снег и высокие бордюры. Маломобильному гражданину с одной рукой в одиночку подниматься невозможно: нужно держаться за поручень и постоянно удерживать кнопку в лифте, чтобы он не останавливался.
Осветительное устройство присутствует в качестве декорации: лампа внутри смонтирована, но не светит. Шлагбаум в подъёмнике не закрепляется в верхней точке и самопроизвольно падает. Ступени и верхний этаж перехода не убраны от снега. Утверждения директора ФКУ «Уралуправтодор» Алексея Борисова, что граждане смогут комфортно и безопасно переходить трассу, пока не оправдались.
Никогда не было и не проектировалось подъемного устройства к надземному пешеходному переходу у остановки общественного транспорта «Южный микрорайон» по улице Федюнинского в Тюмени. На объекте также отсутствует информация для слабовидящих.
Общественники предлагают прокуратуре итоги своей проверки, и выяснить, насколько соответствовала правилам закупка и использование подъемников в климатических условиях Сибири.
Также проверить, возможно ли введение в эксплуатацию надземных пешеходных переходов, если не созданы условия для маломобильных граждан, и оценить безопасность этих объектов.
При подтверждении фактов нарушения общественники предлагают привлечь к ответственности должностных лиц, отвечающих за строительство, содержание и приемку ввода в эксплуатацию надземных переходов.