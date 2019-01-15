Девять из десяти тюменских «надземников» не приспособлены для маломобильных граждан

Аналогичная ситуация сложилась и в другом, теперь уже московском направлении. Там сдан в эксплуатацию только один «надземник», но и он в полной мере не готов для маломобильных пешеходов. В настоящее время "Уралуправтодором" смонтировано восемь «пешеходников» вдоль Московского тракта, оборудованных подъемными устройствами. Семь из них в эксплуатацию еще не введены. И, учитывая прошлые ошибки, наземные переходы рядом с ними пока не закрыли.