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Жительница Тюменской области "поправила" здоровье у экстрасенса за 138 тыс. рублей

14 января 2019, 08:31
Фото: pixabay.com
В Ялуторовске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору со значительным ущербом. Местная жительница финансово пострадала от действий экстрасенса.
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Тюмень

В полицию обратилась ялуторовчанка. Она пояснила, что в сентябре прошлого года с ней связался неизвестный и представился экстрасенсом. Он предложил ей свои услуги. Горожанка согласилась, чтобы поправить свое здоровье. Она в течение нескольких месяцев общалась с экстрасенсом и выполняла его задания. За такие сеансы ялуторовчанка платила деньги. Но эффекта не было. Только потом пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 138 тыс. рублей.

В целях профилактики мошеннических действий полицейские убедительно просят ялуторовчан быть бдительными. Все схемы злоумышленников сводятся к тому, чтобы выманить у доверчивых граждан деньги. Не доверяйте тем, кто представляется по телефону целителями, сотрудниками органов внутренних дел, банковских учреждений либо других служб, если в своем разговоре они просят вас перевести деньги, сообщить им данные вашей банковской карты.

#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Ялуторовск#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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