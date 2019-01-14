Жительница Тюменской области "поправила" здоровье у экстрасенса за 138 тыс. рублей

В полицию обратилась ялуторовчанка. Она пояснила, что в сентябре прошлого года с ней связался неизвестный и представился экстрасенсом. Он предложил ей свои услуги. Горожанка согласилась, чтобы поправить свое здоровье. Она в течение нескольких месяцев общалась с экстрасенсом и выполняла его задания. За такие сеансы ялуторовчанка платила деньги. Но эффекта не было. Только потом пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 138 тыс. рублей.