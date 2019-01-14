Жительница Тюменской области "поправила" здоровье у экстрасенса за 138 тыс. рублей

В полицию обратилась ялуторовчанка. Она пояснила, что в сентябре прошлого года с ней связался неизвестный и представился экстрасенсом. Он предложил ей свои услуги. Горожанка согласилась, чтобы поправить свое здоровье. Она в течение нескольких месяцев общалась с экстрасенсом и выполняла его задания. За такие сеансы ялуторовчанка платила деньги. Но эффекта не было. Только потом пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 138 тыс. рублей.
В целях профилактики мошеннических действий полицейские убедительно просят ялуторовчан быть бдительными. Все схемы злоумышленников сводятся к тому, чтобы выманить у доверчивых граждан деньги. Не доверяйте тем, кто представляется по телефону целителями, сотрудниками органов внутренних дел, банковских учреждений либо других служб, если в своем разговоре они просят вас перевести деньги, сообщить им данные вашей банковской карты.