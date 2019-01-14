В России могут ввести автомобильные номера зеленого цвета

Известно, что с января по апрель 2018 года продажи электрических автомобилей в РФ увеличились вдвое. Между тем за 1,5 года количество зарегистрированных электрокаров увеличилось только на 1 580 единиц. Рынок подержанных электрических машин вырос за этот же период на 70%.