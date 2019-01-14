В России могут ввести автомобильные номера зеленого цвета

Сообщается, что подобная мера повысит популярность и узнаваемость данного вида транспорта. На данный момент эксперты отмечают, что рынок электрокаров в РФ имеет серьезные проблемы с установкой зарядных станций и большой ценой на данные машины.
Более того, для увеличения продаж автомобилей разрабатываются налоговые послабления и льготы.
Известно, что с января по апрель 2018 года продажи электрических автомобилей в РФ увеличились вдвое. Между тем за 1,5 года количество зарегистрированных электрокаров увеличилось только на 1 580 единиц. Рынок подержанных электрических машин вырос за этот же период на 70%.
Чиновники отмечают, что многие развитые страны имеют разработанные программы по массовому внедрению данных машин в крупных городах в течение 15-20 лет. В России данную тему практически не обсуждают.
Аналитики отмечают, что в мире каждый месяц продается по 300 000 электрических автомобилей, примерно 50% из них в Китае. В поднебесной реализуется программа внедрения электрического общественного транспорта в крупных городах и грузовиков.