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Штормовое предупреждение объявлено 14 января в Тюменской области

14 января 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
В понедельник, 14 января, на юге Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: метель, гололед, усиление ветра до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.
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Тюмень

Штормовое предупреждение было объявлено в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, а также в нескольких муниципальных районах, среди которых: Нижнетавдинский, Сорокинский, Вагайский, Бердюжский.

В пресс-службе Главного Управления МЧС России по Тюменской области пояснили, что в связи с ухудшением погодных условий возрастает риск аварий на системах электроснабжения, объектах жизнеобеспечения (теплоснабжения, водоснабжения), дорожно-транспортных происшествий.

Водителям, отправляющимся сегодня в дальнюю поездку, рекомендовано подготовить машину, положить в багажник теплую одежду, трос, лопату, топор, термос с горячим чаем. Пешеходам также следует соблюдать осторожность, переходить дорогу только в установленных местах.

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#Новости#Штормовое предупреждение#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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