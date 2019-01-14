Штормовое предупреждение объявлено 14 января в Тюменской области

Штормовое предупреждение было объявлено в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, а также в нескольких муниципальных районах, среди которых: Нижнетавдинский, Сорокинский, Вагайский, Бердюжский.
В пресс-службе Главного Управления МЧС России по Тюменской области пояснили, что в связи с ухудшением погодных условий возрастает риск аварий на системах электроснабжения, объектах жизнеобеспечения (теплоснабжения, водоснабжения), дорожно-транспортных происшествий.
Водителям, отправляющимся сегодня в дальнюю поездку, рекомендовано подготовить машину, положить в багажник теплую одежду, трос, лопату, топор, термос с горячим чаем. Пешеходам также следует соблюдать осторожность, переходить дорогу только в установленных местах.