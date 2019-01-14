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Новый проект СанПиН не ограничит право питаться собственными продуктами в школе

14 января 2019, 11:30
Фото: flickr.com
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала сообщения СМИ о запрете питания детей домашней едой. В ведомстве заявили, что новый проект СанПиН не ограничивает право питаться собственными продуктами в школе.

Отмечается, что данный проект закона вызвал негодование СМИ и общественности по всей стране. Руководитель федеральной службы пояснила, что законопроект никак не ограничивает права детей и их родителей, а связан с работой организаций. Право самостоятельно кормить ребенка никто не регулирует.

Основная задача изменения СанПиНа в данном случае – организация работы системы питания в школах, для повышения качества услуг фирм и школьных столовых.

11 января в СМИ появилась информация о изменениях норм СанПиНа для школьных столовых. В частности предполагалось, что питание из алюминиевой посуды будет запрещено, а для удобства рекомендованы одноразовые тарелки.

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#Новости#Роспотребнадзор#Школы#Детское питание#Александр Мязин#Политика
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