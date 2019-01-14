Новый проект СанПиН не ограничит право питаться собственными продуктами в школе

Отмечается, что данный проект закона вызвал негодование СМИ и общественности по всей стране. Руководитель федеральной службы пояснила, что законопроект никак не ограничивает права детей и их родителей, а связан с работой организаций. Право самостоятельно кормить ребенка никто не регулирует.