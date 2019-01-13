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В 2019 году цены на продукты в Тюменской области могут вырасти на 12%

13 января 2019, 04:53
Фото: pixabay.com
Потребители заметят изменение цен на товары в магазинах в феврале-марте.
Сюжет
Тюмень

О росте потребительских цен в первом квартале 2019 года сообщил исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.

Все дело в увеличении ставки НДС до 20%, что, по мнению эксперта, приведет к росту стоимости сырья, упаковки, оборудования и, как следствие, себестоимости самой продукции. Повышение составит от 4 до 12%.

Помимо этого на себестоимость продукции повлияет рост ключевой ставки ЦБ, пересмотр тарифов и цены на топливо.

В минувшем цены на все виды товаров и услуг на юге Тюменской области в целом увеличились на 2,14% (по данным Росстата).

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