В 2019 году цены на продукты в Тюменской области могут вырасти на 12%

О росте потребительских цен в первом квартале 2019 года сообщил исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.
Все дело в увеличении ставки НДС до 20%, что, по мнению эксперта, приведет к росту стоимости сырья, упаковки, оборудования и, как следствие, себестоимости самой продукции. Повышение составит от 4 до 12%.
Помимо этого на себестоимость продукции повлияет рост ключевой ставки ЦБ, пересмотр тарифов и цены на топливо.
В минувшем цены на все виды товаров и услуг на юге Тюменской области в целом увеличились на 2,14% (по данным Росстата).