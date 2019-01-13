Тюменцам продавали ядовитую «незамерзайку»

Метиловый спирт, добавленный в «незамерзайку», при использовании в автомобиле может нанести значительный ущерб здоровью человека, воздействуя на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.
При этом выявить его содержание в стеклоомывающей жидкости самостоятельно практически невозможно: он обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта и хорошо очищает стекла. Единственное, что может указать на его содержание в жидкости – это цена: метанол относительно дешев, поэтому и ценник на продукт с его содержанием будет значительно ниже, чем у качественного.
В тюменском управлении Роспотребнадзора назвали несколько марок стеклоомывающей жидкости, которая имела в своем составе метанол и реализовалась на территории Тюменской области:
стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость «ICE DRIVE» (-30 С), производитель - ООО «Ивента»;
стеклоомывающая незамерзающая жидкость «URAL FROST» -30*с ANTI ICE, производитель ООО «Мастер-Аква»;
стеклоомывающая незамерзающая жидкость «Kristall Off (-30*с) Звезда, производитель ООО «КИРОВ АВТОХИМ»;
стеклоомывающая жидкость "СИРИУС"- 30С, производитель ООО «Техэкономмаркет».
Выявленная продукция была изъята из оборота, а в отношении продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов для них – около 140 000 рублей.