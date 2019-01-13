Тюменцам продавали ядовитую «незамерзайку»

При этом выявить его содержание в стеклоомывающей жидкости самостоятельно практически невозможно: он обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта и хорошо очищает стекла. Единственное, что может указать на его содержание в жидкости – это цена: метанол относительно дешев, поэтому и ценник на продукт с его содержанием будет значительно ниже, чем у качественного.