Не справившаяся с поручением Путина чиновница будет мыть полы в больнице

Скандальная история произошла на минувшей неделе. Во время встречи коллектива аварийной больницы в Струнино с новым главой департамента здравоохранения Владимирской области Алексеем Мозалевым чиновница предложила работникам учреждения вместо того, чтобы жаловаться и требовать ремонта, почистить пороги, поменять плакаты и заменить на новые засохшие и грязные цветы.
«Больница начинается с медсестры, с врача. Врач — образец белого накрахмаленного халата. Это несложно. Это не требует больших средств», — сообщила Чекунова, добавив, что она не золотая рыбка, чтобы все сделать самой.
Зампредседателя местного ЗакСа в этот же день прокомментировал заявление, отметив, что неоднозначные высказывания Чекуновой могут сказаться на ее карьере и помешать стать замгубернатора.
После этого чиновница инициировала проведение в больнице генеральной уборки.
Ремонт медучреждения в Струнино должен был начаться еще в прошлом году, после того, как местные жители рассказали о ее состоянии президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Тогда глава государства дал поручение министерству здравоохранения РФ и властям Владимирской области отремонтировать здание райбольницы и детской поликлиники, оснастив их современным оборудованием.