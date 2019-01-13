Не справившаяся с поручением Путина чиновница будет мыть полы в больнице

Ремонт медучреждения в Струнино должен был начаться еще в прошлом году, после того, как местные жители рассказали о ее состоянии президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Тогда глава государства дал поручение министерству здравоохранения РФ и властям Владимирской области отремонтировать здание райбольницы и детской поликлиники, оснастив их современным оборудованием.