nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Не справившаяся с поручением Путина чиновница будет мыть полы в больнице

13 января 2019, 08:59
Фото: pixabay.com
Генеральную уборку в аварийной больнице города Струнино Владимирской области проведет врио первого первого замгубернатора региона Марина Чекунова, которая ранее посоветовала персоналу учреждения «мыть полы» и «повесить занавески».

Скандальная история произошла на минувшей неделе. Во время встречи коллектива аварийной больницы в Струнино с новым главой департамента здравоохранения Владимирской области Алексеем Мозалевым чиновница предложила работникам учреждения вместо того, чтобы жаловаться и требовать ремонта, почистить пороги, поменять плакаты и заменить на новые засохшие и грязные цветы.

«Больница начинается с медсестры, с врача. Врач — образец белого накрахмаленного халата. Это несложно. Это не требует больших средств», — сообщила Чекунова, добавив, что она не золотая рыбка, чтобы все сделать самой.

Зампредседателя местного ЗакСа в этот же день прокомментировал заявление, отметив, что неоднозначные высказывания Чекуновой могут сказаться на ее карьере и помешать стать замгубернатора.

После этого чиновница инициировала проведение в больнице генеральной уборки.

Ремонт медучреждения в Струнино должен был начаться еще в прошлом году, после того, как местные жители рассказали о ее состоянии президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Тогда глава государства дал поручение министерству здравоохранения РФ и властям Владимирской области отремонтировать здание райбольницы и детской поликлиники, оснастив их современным оборудованием.

#Новости#Алена Печур#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25