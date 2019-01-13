На льду Ишима появилось огромное перо Жар-птицы

Мероприятие по созданию картины с пером Жар-птицы из сказки «Конек-горбунок» началось сегодня в 11.00. Через несколько часов рисунок был готов, а в сети появились первые фото и восторженные комментарии горожан – они наряду с профессиональными художниками принимали участие в создании шедевра.
Длина готового рисунка - более 10 метров. Создатели уверены: картина сохранится в первозданном виде до весны - сверху ее покрывает слой льда, создавая эффект "под стеклом".
Создание картины на льду - первое событие в череде празднований, посвященных 185-летию главного произведения П. П. Ершова. Идея принадлежит сотрудникам ишимского музейного комплекса.