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В Тюмени запускается акция по взвешиванию мусора

12 января 2019, 07:35
Фото: pixabay.com
Цель: определить реальный народный норматив.
Сюжет
Тюмень

За неделю до митинга 20 января тюменцы решили выяснить, сколько же действительно каждый из них выбрасывает мусора. Эти данные предлагается выкладывать в соцсетях, чтобы в рамках акции предъявить их в качестве доказательства несправедливости введенных тарифов.

С 1 января тюменцам придется платить за вывоз мусора 5,04 к квадратного метра (сумма едина и для МКД, и для частников). По словам директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, данная цифра сложилась из тарифа регоператора за тонну вывоза отходов (6027 рублей) и нормы потребления, получившейся из замеров - это 10 кг мусора с квадратного метра жилья площади.

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