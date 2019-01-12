В Тюмени запускается акция по взвешиванию мусора

С 1 января тюменцам придется платить за вывоз мусора 5,04 к квадратного метра (сумма едина и для МКД, и для частников). По словам директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, данная цифра сложилась из тарифа регоператора за тонну вывоза отходов (6027 рублей) и нормы потребления, получившейся из замеров - это 10 кг мусора с квадратного метра жилья площади.