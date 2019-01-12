Тюменьстат лично проверит доходы жителей Тюменской области

Тюменцам предстоит ответить на вопросы о совокупном доходе всех членов семьи, об оценке своего финансового положения и условий проживания, о социальном положении и достигнутом уровне образования, о трудовой деятельности или пенсионном обеспечении, участии в социальных программах.