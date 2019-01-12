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Тюменьстат лично проверит доходы жителей Тюменской области

12 января 2019, 09:56
Фото: pixabay.com
19 января специалисты службы госстатистики проведут выборочное обследование проживающих в регионах «тюменской матрешки».
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Тюмень

Тюменцам предстоит ответить на вопросы о совокупном доходе всех членов семьи, об оценке своего финансового положения и условий проживания, о социальном положении и достигнутом уровне образования, о трудовой деятельности или пенсионном обеспечении, участии в социальных программах.

На юге региона в опрос включены 600 домохозяйств (336 в городских округах и 264 в муниципальных районах), в ХМАО - 624 домохозяйства, на Ямале - 456.

Все полученные данные в обезличенном виде позже будут опубликованы на официальном сайте Тюменьстата.

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