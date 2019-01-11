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Злоумышленник ограбил тюменскую пекарню, оглушив продавца пакетом с продуктами

11 января 2019, 10:57
Фото: flickr.com
На этой неделе в МВД Тюмени обратились жители города, которые сообщили о грабеже на Червишевском тракте. Очевидцы сообщили, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что подозреваемый ударил продавца пакетом с продуктами, вытащил 16 000 рублей из кассы и убежал. Однако продавщица не растерялась и попросила помощи у прохожих. На её крики среагировали проходящие мимо жители города и отобрали у злоумышленника награбленное, однако ему удалось сбежать.

Через некоторое время на вызов прибыли полицейские. Они установили в каком направлении скрылся грабитель и задержали его около многоэтажного дома.

Сообщается, что подозреваемый оказался 43-летним жителем Тюменского района ранее судимый. На данный момент он сознался в преступлении и рассказал следователям об отсутствии денег.

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#Новости#Грабеж#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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