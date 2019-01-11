Злоумышленник ограбил тюменскую пекарню, оглушив продавца пакетом с продуктами

Отмечается, что подозреваемый ударил продавца пакетом с продуктами, вытащил 16 000 рублей из кассы и убежал. Однако продавщица не растерялась и попросила помощи у прохожих. На её крики среагировали проходящие мимо жители города и отобрали у злоумышленника награбленное, однако ему удалось сбежать.