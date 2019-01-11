nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Юрий Чайка просит Медведева увеличить зарплату прокурорам до 160 000

11 января 2019, 13:38
Фото: flickr.com
Генпрокурор Юрий Чайка к Дмитрию Медведеву с предложением об увеличении зарплаты прокурорам. Глава кабмина поручил Минфину РФ проработать данное предложение.

Предполагается, что в РФ могут быть уравнены зарплаты работников прокуратуры и судей. Эксперты отмечают, что в среднем по стране они получают около 160 000 рублей в месяц. В РФ насчитывается примерно 30 000 судей и 50 000 работников прокуратуры. Если предложение поддержат, то общие траты на заработную плату представителей суда и прокуратуры составит 8,16 млрд рублей в год.

Юрий Чайка отмечает, что в западных странах данные представители власти имеют схожие права. Однако эксперты заявляют, что подобное равенство существует только у прокуроров, которые входят в состав судебной власти за рубежом. В РФ это два независимых органа.

Между тем это предложение возмутило пользователей в интернете – «для пенсионеров у них денег нет».

Материалы по теме
Пенсионеры получат пенсии с 3 января 2019 года. Досрочных выплат в декабре не будет
#Новости#Прокуратура#Зарплата#Россия#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25