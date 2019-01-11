Юрий Чайка просит Медведева увеличить зарплату прокурорам до 160 000

Предполагается, что в РФ могут быть уравнены зарплаты работников прокуратуры и судей. Эксперты отмечают, что в среднем по стране они получают около 160 000 рублей в месяц. В РФ насчитывается примерно 30 000 судей и 50 000 работников прокуратуры. Если предложение поддержат, то общие траты на заработную плату представителей суда и прокуратуры составит 8,16 млрд рублей в год.
Юрий Чайка отмечает, что в западных странах данные представители власти имеют схожие права. Однако эксперты заявляют, что подобное равенство существует только у прокуроров, которые входят в состав судебной власти за рубежом. В РФ это два независимых органа.
Между тем это предложение возмутило пользователей в интернете – «для пенсионеров у них денег нет».