Юрий Чайка просит Медведева увеличить зарплату прокурорам до 160 000

Предполагается, что в РФ могут быть уравнены зарплаты работников прокуратуры и судей. Эксперты отмечают, что в среднем по стране они получают около 160 000 рублей в месяц. В РФ насчитывается примерно 30 000 судей и 50 000 работников прокуратуры. Если предложение поддержат, то общие траты на заработную плату представителей суда и прокуратуры составит 8,16 млрд рублей в год.