Президент Запсибкомбанка Горицкий продал свою долю акций

Ранее группа ВТБ в ноябре прошлого года заключила соглашение о продаже 71% Запсибкомбанка. Сообщается, что до 2020 года ЗСКБ будет отдельным юрлицом, но потом войдёт в состав ВТБ. По информации представителей банка, в ближайшее время никаких изменений или нововведений в работе кредитного учреждения не запланировано.