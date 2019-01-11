Президент Запсибкомбанка Горицкий продал свою долю акций

Об этом сообщается на сервисе раскрытия информации. Ранее ему принадлежало 9,6% акций Запсибкомбанка. Более того, свои доли продали другие члены правления: Рим Сулеймаков, Роман Палий, Наталья Рыкова, Галина Котова и Руслан Зиннуров.
Ранее группа ВТБ в ноябре прошлого года заключила соглашение о продаже 71% Запсибкомбанка. Сообщается, что до 2020 года ЗСКБ будет отдельным юрлицом, но потом войдёт в состав ВТБ. По информации представителей банка, в ближайшее время никаких изменений или нововведений в работе кредитного учреждения не запланировано.
На запрос корреспондентов NashGorod.ru представители банка отказались комментировать эту информацию и посоветовали следить за изменениями на официальном сайте кредитного учреждения.