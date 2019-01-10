ВВП в Казахстане и Украине будет расти 2 раза быстрее российского до 2021 года

При этом Китай и Филиппины опередят страну по темпам роста в 4 раза. Подобное положение российской экономики является застоем и является одним из худших показателей среди развивающихся стран. Подобные темпы роста покажут ЮАР и Аргентина.
Отмечается, что Турция, пережившая кризис в 2018 году за 3 года вырастет на 9%, однако РФ за это время увеличит ВВП на 5%.
В настоящее время в РФ нет отрасли экономики, которая обеспечит серьезные показатели роста. Основными и самыми прибыльными в стране до сих пор является добыча полезных ископаемых.
Между тем в 3 квартале 2018 года потребление домохозяйств в РФ снизилось до 2,1%, Около 2% прибавляет обрабатывающая промышленность, что ниже показателей первой половины прошлого года.