В Тюменской области хотят запретить продажу энергетиков

Автором инициативы стал местный депутат Глеб Трубин, который совместно с коллегами внес в региональную Думу соответствующий законопроект. Парламентарий уверен, что подобные напитки приводят к привыканию и вызывают сопутствующие заболевания.
Также депутата смущает яркая реклама безалкогольных тонизирующих напитков, которая привлекает молодежь. Кроме того, запрет на продажу энергетиков позитивно скажется на нравственности, здоровье и законных интересах населения Тюменской области, считает Глеб Трубин.
В настоящее время в сорока субъектах Российской Федерации запрещена продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе в детских, образовательных и медицинских учреждениях, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий.