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В Тюменской области хотят запретить продажу энергетиков

10 января 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
Тюменская область может присоединиться к еще 40 регионам России, в которых запрещена продажа энергетических напитков несовершеннолетним.
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Тюмень

Автором инициативы стал местный депутат Глеб Трубин, который совместно с коллегами внес в региональную Думу соответствующий законопроект. Парламентарий уверен, что подобные напитки приводят к привыканию и вызывают сопутствующие заболевания.

Также депутата смущает яркая реклама ​безалкогольных тонизирующих напитков, которая привлекает молодежь. Кроме того, запрет на продажу энергетиков позитивно скажется на нравственности, здоровье и законных интересах населения Тюменской области, считает Глеб Трубин.

В настоящее время в сорока субъектах Российской Федерации запрещена продажа несовершеннолетним ​безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе в детских, образовательных и медицинских учреждениях, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий.

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#Новости#Энергетические напитки#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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