В "тюменской матрешке" компания из 8 подростков пойдет под суд за 37 преступлений

Было установлено, что большинство из обвиняемых воспитываются в благополучных семьях, однако все подростки имеют посредственные характеристики, систематически прогуливают занятия в школах, имеют неудовлетворительные отметки. Практически все из них уже состояли на учете в органах системы профилактики, а трое – ранее судимы за аналогичные преступления.