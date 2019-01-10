В "тюменской матрешке" компания из 8 подростков пойдет под суд за 37 преступлений

Каждому из обвиняемых инкриминируется от 1 до 14 эпизодов. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 20 человек.
Следователи установили, что с апреля по октябрь прошлого года компания подростков угоняла отечественные автомобили в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе. Кроме этого, подростки забирали оставленные в салонах деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы.
В основном, обвиняемые совершали угоны тех автомобилей, в замках зажигания которых имелись ключи, забытые владельцами.
На одном из угнанных в Сургуте автомобилей подростки уехали в Тюмень, где их задержали полицейские. Одну из машин, которую угнали в Нижневартовске, сожгли, надеясь скрыть преступление.
Кроме этого, в мае двое обвиняемых напали на прохожую в Нижневартовске, у которой пытались забрать сумку. Но очевидцы помешали этому.
На момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 16 лет. В ходе следствия четверым подросткам избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако трое нарушили условия, их заключили под стражу.
Было установлено, что большинство из обвиняемых воспитываются в благополучных семьях, однако все подростки имеют посредственные характеристики, систематически прогуливают занятия в школах, имеют неудовлетворительные отметки. Практически все из них уже состояли на учете в органах системы профилактики, а трое – ранее судимы за аналогичные преступления.