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В "тюменской матрешке" компания из 8 подростков пойдет под суд за 37 преступлений

10 января 2019, 07:45
Фото: Пресс-служба Управления СКР по ХМАО
В Нижневартовске следователи завершили расследование сразу по четырем уголовным делам в отношении восьми подростков. Их обвиняют в совершении 37 преступлений, среди которых угоны машин, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества. Прокурор утвердил обвинение, дело передано в суд.
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ХМАО

Каждому из обвиняемых инкриминируется от 1 до 14 эпизодов. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 20 человек.

Следователи установили, что с апреля по октябрь прошлого года компания подростков угоняла отечественные автомобили в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе. Кроме этого, подростки забирали оставленные в салонах деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы.

В основном, обвиняемые совершали угоны тех автомобилей, в замках зажигания которых имелись ключи, забытые владельцами.

На одном из угнанных в Сургуте автомобилей подростки уехали в Тюмень, где их задержали полицейские. Одну из машин, которую угнали в Нижневартовске, сожгли, надеясь скрыть преступление.

Кроме этого, в мае двое обвиняемых напали на прохожую в Нижневартовске, у которой пытались забрать сумку. Но очевидцы помешали этому.

На момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 16 лет. В ходе следствия четверым подросткам избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако трое нарушили условия, их заключили под стражу.

Было установлено, что большинство из обвиняемых воспитываются в благополучных семьях, однако все подростки имеют посредственные характеристики, систематически прогуливают занятия в школах, имеют неудовлетворительные отметки. Практически все из них уже состояли на учете в органах системы профилактики, а трое – ранее судимы за аналогичные преступления.

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