Несколько тюменских команд представят регион на фестивале «КиВиН» в Сочи

В Тюменскую область будет представлять «Наполеон Динамит», «Запсиб», «Омутинка» и другие. По итогам фестиваля сформуется состав телевизионных лиг клуба. Все команды, принимающие участие в фестивале распределяются по спискам: - второй тур, - повышенный рейтинг, - рейтинг, - ничего не получают.