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Несколько тюменских команд представят регион на фестивале «КиВиН» в Сочи

10 января 2019, 13:39
Фото: Nashgorod.ru
С 12 по 25 января в Сочи пройдет «КиВиН-2019». На котором выступят 600 различных команд, в том числе тюменские.

В Тюменскую область будет представлять «Наполеон Динамит», «Запсиб», «Омутинка» и другие. По итогам фестиваля сформуется состав телевизионных лиг клуба. Все команды, принимающие участие в фестивале распределяются по спискам: - второй тур, - повышенный рейтинг, - рейтинг, - ничего не получают.

Стоит отметить, что «Наполеон Динамит» в 2018 году перешла в Высшую лигу. Стоит отметить, что раньше команда представляла Челябинскую область, но потом переехала в Тюмень. Команде оказывают авторскую помощь в составлении шуток и организации программы.

Мы работаем вместе с авторами. Нет такого, чтобы нам принесли готовые шутки: их написание — это общий процесс, сообщил один из членов команды «Наполеон Динамит».

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