Несколько тюменских команд представят регион на фестивале «КиВиН» в Сочи

В Тюменскую область будет представлять «Наполеон Динамит», «Запсиб», «Омутинка» и другие. По итогам фестиваля сформуется состав телевизионных лиг клуба. Все команды, принимающие участие в фестивале распределяются по спискам: - второй тур, - повышенный рейтинг, - рейтинг, - ничего не получают.
Стоит отметить, что «Наполеон Динамит» в 2018 году перешла в Высшую лигу. Стоит отметить, что раньше команда представляла Челябинскую область, но потом переехала в Тюмень. Команде оказывают авторскую помощь в составлении шуток и организации программы.
Мы работаем вместе с авторами. Нет такого, чтобы нам принесли готовые шутки: их написание — это общий процесс, сообщил один из членов команды «Наполеон Динамит».