Кофейня сети "Максим" в тюменском Рощино не прошла проверку прокуратуры

Специалисты выявили, что на витринах в холодильниках сэндвичи, лимонад и морс хранились без маркировки, содержащей информацию о сроках годности и условиях хранения продукции.
Также в холодильном оборудовании вместе с готовой продукцией хранились четыре пасты «Тальятелле» с истекшими сроками годности, в том числе без информации о том, что данная продукция не предназначена к реализации.
На кеге с пивом отсутствовала какая-либо информация об изготовителе, сроках годности, условиях хранения и т.д., а у сотрудников кофейни на момент проверки при себе отсутствовали личные медкнижки. Кроме того, уборочный инвентарь хранился вне специально организованных мест, а моющие дезинфицирующие средства отсутствовали.
В связи с выявленными нарушениями директору ООО «РК «Максим» внесено представление. Нарушения устранены, а шеф-повар кофейни привлечен к дисциплинарной ответственности.