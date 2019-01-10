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Кофейня сети "Максим" в тюменском Рощино не прошла проверку прокуратуры

10 января 2019, 14:03
Транспортная прокуратура провела проверку в тюменском аэропорту «Рощино» и выявила ряд нарушений у ООО «РК «Максим». Нарушения касались санитарно-эпидемиологических правил. Были возбуждены два административных дела, а «РК Максим» привлечен к административной ответственности.
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Тюмень

Специалисты выявили, что на витринах в холодильниках сэндвичи, лимонад и морс хранились без маркировки, содержащей информацию о сроках годности и условиях хранения продукции.

Также в холодильном оборудовании вместе с готовой продукцией хранились четыре пасты «Тальятелле» с истекшими сроками годности, в том числе без информации о том, что данная продукция не предназначена к реализации.

На кеге с пивом отсутствовала какая-либо информация об изготовителе, сроках годности, условиях хранения и т.д., а у сотрудников кофейни на момент проверки при себе отсутствовали личные медкнижки. Кроме того, уборочный инвентарь хранился вне специально организованных мест, а моющие дезинфицирующие средства отсутствовали.

В связи с выявленными нарушениями директору ООО «РК «Максим» внесено представление. Нарушения устранены, а шеф-повар кофейни привлечен к дисциплинарной ответственности.

#Новости#Аэропорт Рощино#Тюменская область#Нарушения#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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